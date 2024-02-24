السبت 24-02-2024
الوكيل الاخباري
 

مصرع قائد سرية في لواء جفعاتي

لواء صهيوني : دباباتنا محطمة ولا نجد من يسحبها

هآرتس: وثيقة نتنياهو تخلو من أي رؤية

اشتباكات عنيفة شرق خان يونس بين المقاومة والاحتلال

الأرصاد: انخفاض ملموس على الحرارة وعودة الامطار للمملكة بهذا الموعد

الارصاد الجوية تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

صحة غزة: أكثر من مليون شخص يعانون سوء التغذية في القطاع

9 شهداء في قصف إسرائيلي لمنزل ومسجد بغزة

تنقلات وتعيينات في مديرية الامن العام - أسماء

أذكى هدية لعيد الأم مع خصومات لغاية 36% من سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي

السبت، 24-02-2024 08:46 م

الأرصاد: انخفاض ملموس على الحرارة وعودة الامطار للمملكة بهذا الموعد

444


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة،يوم الثلاثاء القادم ، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ،ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً في شرق المملكة.

اضافة اعلان


وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ،خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الارصاد الجوية تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

مطر٢

تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة

vA5iUG8lZjq3fryiKVsn9m58xjQRvmJROyjHbYe3

الارصاد: أجواء لطيفة الحرارة ومناسبة للرحلات الجمعة

44

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

0000000000

امطار وحالة عدم استقرار جوي قادمة للمملكة بهذا الموعد

ابراج السادس

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

أخبار متعلقة
1

الارصاد الجوية تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

1

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

888

الارصاد تنشر تفاصيل حالة الطقس يوم الاربعاء - تحذيرات

2202417175620437844457

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل خاص

الأرصاد: ارتفاع الحرارة نحو 4 درجات في المملكة اليوم

22024664012320858087

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات