الأرصاد تحذر من طقس الاحد - تفاصيل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت إدارة الأرصاد الجوية من طقس يوم غد الاحد .

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ووفق الارصاد يطرأ يوم الاحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الطقس دافئٌ فوق المرتفعات الجبلية، وحار نسبياً الى حار في باقي المناطق ، مع ظهور

الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية .

وحذرت الارصاد من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الظهيرة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة ، واحتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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