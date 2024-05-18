السبت 18-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الأسد المتأهب: رئيس أركان قوة الواجب المشتركة يستمع لايجازات فروع هيئة الركن

وزير الداخلية: الأردن بلد آمن ومستقر وسط إقليم ملتهب

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

الأرصاد تحذر من طقس الاحد - تفاصيل

الجيش الإسرائيلي: عثرنا على جثة مختطف بغزة

قرار حكومي بشأن الموظفين يدخل حيز التنفيذ الاسبوع القادم

عائلات الأسرى الإسرائيليين تتظاهر مجددا وتطالب بوقف الحرب

الجيش الإسرائيلي يتحدث عن قتال مكثف بجباليا

4 شهداء جراء قصف الاحتلال وسط غزة

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية مساء السبت

السبت، 18-05-2024 10:23 م

الأرصاد تحذر من طقس الاحد - تفاصيل

5202411215428985296697


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت إدارة الأرصاد الجوية من طقس يوم غد الاحد .

اضافة اعلان


ووفق الارصاد يطرأ يوم الاحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الطقس دافئٌ فوق المرتفعات الجبلية، وحار نسبياً الى حار في باقي المناطق ، مع ظهور

الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية .

 

وحذرت الارصاد من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الظهيرة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة ، واحتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
خ

تلامس الـ 41 درجة في مناطق .. استمرار الأجواء الحارة لهذا الموعد

حرارة

تطورات الحالة الجوية في المملكة اليوم

442415392_466059989152492_118641884194620339_n

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

حرارة

تعرف على أعلى درجة حرارة تسجلها المملكة اليوم

441153500_465408092551015_9216886881324221459_n

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الجمعة - تحذيرات

موجة-حارة

اجواء حارة في الأردن الجمعة والسبت والحرارة تلامس الـ 40 في بعض المناطق

أخبار متعلقة
520246214459595041635

انقلاب جذري على حالة الطقس وامطار في الاردن الاحد

520246214459595041635

تغير ملموس على الطقس بالمملكة اعتبارا من الخميس

حرارة5

الأرصاد: درجات الحرارة تقفز إلى معدلاتها الطبيعية

حح

الأرصاد: أمطار ورعد وأجواء مغبرة اليوم

٨

حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة

عمان جميلة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد