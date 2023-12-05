الارصاد الجوية تحذر من السيول خلال الساعات القادمة

الوكيل الاخباري -مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية خلال الساعات القادمة من مساء اليوم الثلاثاء من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة، خطر حدوث العواصف الرعدية ،وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.

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ووفق الادارة تتأثر المملكة تدريجيًا اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي ، حيث تشهد أجواء غائمة جزئيا ودافئة نسبيا مع فرصة لتساقط زخات من الأمطار في مناطق متفرقة بدءًا من المناطق الجنوبية، مع تحذيرات من تأثير الرياح الجنوبية الشرقية، وخاصة في فترة المساء والليل .

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