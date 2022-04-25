الارصاد : المملكة على موعد مع الامطار

الوكيل الاخباري - الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال خلال ساعات النهار لسقوط زخات خفيفة و متفرقة من المطر في شرق المملكة، و الرياح شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية تنشط على فترات.
🔺 تحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.
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