الخميس 04-03-2021
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الخميس، 04-03-2021 07:54 ص

الارصاد : كتلة هوائية باردة ورطبة تؤثر على المملكة

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الوكيل الاخباري - تبقى المملكة اليوم الخميس تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة؛ حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، لتسود أجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في أنحاء مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرةً أحياناً في بعض المناطق ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد ؛ مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة  بما فيها منطقة البحر الميت .

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اما ليلا فتضعف فرصة الهطولات في أغلب المناطق وتتناقص كميات الغيوم ، ويتوقع مع ساعات الليل المتاخرة أن يتشكل الضباب فوق المرتفعات . 


 




 

 


 

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