تعمق تأثير الكتلة الهوائية الجافة والحارة على المملكة بهذا الموعد

الوكيل الاخباري -

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تستمر درجات الحرارة اليوم الأربعاء بالارتفاع ويكون الطقس جافا بوجه عام وحارا نسبيا في معظم مناطق المملكة ، بينما يسود طقس حاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة وفق الأرصاد الجوية.وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية أن أجواء مغبرة ستسود أحيانا في بعض المناطق خاصة مناطق البادية، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.ونوهت أن طقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق ومغبر أحيانا، وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.ولفتت أن تأثير الكتلة الهوائية الجافة والحارة يتعمق تأثيرها على المملكة غدا، حيث يتوقع ان تسجل درجات الحرارة العظمى اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي(10-12) درجة مئوية.وحذرت من خطر التعرض لأشعة الشمس في ساعات الظهيرة في مناطق البادية و وادي الاردن والعقبة ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.