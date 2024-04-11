تفاصيل حالة الطقس ثاني أيام العيد

الوكيل الاخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلا نهار اليوم الخميس، ويكون الطقس غائما جزئيا، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، وهناك احتمال في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس في ساعات الليل باردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وتحذر إدارة الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.