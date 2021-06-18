الجمعة 18-06-2021
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الجمعة، 18-06-2021 09:34 ص

أطعمة لا يجب أكلها مع اللحم

لحم


الوكيل الإخباري - تحدثت طبيبة الغدد الصماء والتغذية تاتيانا بوشاروفا عن المنتجات التي لن تفيد الجسم إذا تم أكلها مع اللحوم.

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وقالت لوكالة "سبوتنيك": "لا ينبغي أن توجد اللحوم ومنتجات الألبان في الوجبة نفسها. الحقيقة هي أن الكالسيوم الموجود في الجبن والحليب والزبادي يعيق امتصاص الحديد بمعدل 50-60 في المئة. وهذا مهم يجب مراعاته عندما يتعلق الأمر بتغذية الأطفال والنساء الحوامل والمرضى الذين يعانون من فقر الدم".


بناءً على توصية الطبيبة، من الأفضل أكل اللحوم مع كوب من عصير الحمضيات أو الماء أكثر من أكلها مع القهوة أو الشاي. يقلل البوليفينول التانين الموجود في هذه المشروبات أيضًا من امتصاص الحديد.


وأضافت بوشاروفا: "بالإضافة إلى ذلك، فإن اللحوم أقل قابلية للهضم مع الأطعمة النشوية: الخبز، البطاطس، الذرة، المعكرونة. هذا مزيج مقبول، ولكن يجب تجنبه من قبل أولئك الذين يميلون إلى زيادة الوزن. من الأفضل للمرضى الذين يعانون من زيادة الوزن من أكل اللحوم بالأعشاب والخضروات ".

 

سبوتنيك عربي

 




 

 


 

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