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الأحد، 10-09-2023 12:38 م

إضافات غذائية تهدد القلب.. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري - قالت دراسة فرنسية جديدة إن تناول كميات كبيرة من العديد من المستحلبات المستخدمة في الأطعمة المصنعة لتحسين الملمس وإطالة العمر الافتراضي، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

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تستخدم هذه الإضافات لتحسين الملمس والطعم وزيادة مدة الصلاحية
وتُستخدم هذه الإضافات الغذائية على نطاق واسع، وغالباً ما تُضاف إلى المعجنات، والكعك، والآيس كريم، والحلوى، والشوكولاتة، والخبز، والوجبات الجاهزة لتحسين مظهرها، وطعمها، وملمسها، ومدة صلاحيتها.


و تشمل هذه الإضافات: السليلوز، والأحماض الدهنية الأحادية والثنائية، والنشويات المعدّلة، والليسيثين، والكاراجينان المشتق من الأعشاب البحرية الحمراء، ويستخدم لتكثيف الأطعمة، والفوسفات، والصمغ، والبكتين.


واستندت الدراسة إلى بيانات أكثر من 95 ألف شخص في فرنسا، متوسط أعمارهم 434 عاماً، وليس لديهم تاريخ مع أمراض القلب. وامتدت فترة المتابعة من 2009 حتى 2021.


إضافات خطرة
ووجد فريق البحث من جامعتي السوربون وباريس أن تناول كميات أكبر من إجمالي السليلوز من عدة أنواع يرتبط بشكل إيجابي مع ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وخاصة أمراض القلب التاجية.


وارتبط تناول كميات كبيرة من أحاديات الجليسريد وثنائي الجليسريدات من الأحماض الدهنية بارتفاع المخاطر على القلب.


ومن بين هذه المستحلبات، ارتبط إستر اللاكتيك للجليسريدات الأحادية وثنائية الجليسريدات للأحماض الدهنية بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض الدماغية الوعائية.


وارتبط إستر حامض الستريك للجليسريدات الأحادية وثنائية الجليسريدات للأحماض الدهنية بمخاطر أمراض الشرايين التاجية. وكذلك تناول كميات كبيرة من فوسفات ثلاثي الصوديوم، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.


ولم يكن هناك أي دليل على وجود علاقة بين المستحلبات الأخرى المدروسة، وأي من نتائج القلب والأوعية الدموية.

 

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