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الأحد، 19-05-2024 01:06 م

الصحة العالمية تحذّر من تجاوز كمية الملح القصوى يومياً

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الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية إن كمية الملح اليومية القصوى تبلغ 5 غرامات، ما يعادل ملعقة شاي تقريباً.

ارتفاع ضغط الدم
وحذرت المنظمة من أن الإفراط في تناول الملح يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذي يُعد عامل خطورة رئيسياً لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، موضحة أن ضغط الدم يعد مرتفعاً، إذا كانت قيمة القياس تبلغ 140/90 مليمتر زئبق.

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وينبغي إلقاء نظرة فاحصة على المنتجات عند شرائها، نظراً لأن الملح يختبئ أيضاً في الأطعمة الجاهزة، مثل النقانق والبيتزا المجمدة والمخبوزات.

 

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