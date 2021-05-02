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الأحد، 02-05-2021 01:11 م

الكشف عن علاقة تناول بذور الرمان في علاج الأمعاء!

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الوكيل الاخباري - تعتبر ثمار الرمّان من الفواكه الطبيعية الغنية بالفيتامينات وبالعناصر الغذائية الضرورية للجسم، وينقسم الأشخاص في أكل هذه الثمار بين من يأكلها ببذورها وآخرين يفضلونها دون بذور.

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تحدّثت الطبيبة الروسية والمرشحة للعلوم الطبية، إفغينيا إيفانوفا، عن الفوائد الصحية لأكل ثمار الرمان مع بذورها في علاج الأمعاء والجهاز الهضمي.


وقالت الطبيبة إيفانوفا: "من المفيد جدا تناول الرمان مع بذوره، فالبذور تحتوي على فيتامينات ب، أ، هـ كما تحتوي على العناصر الغذائية الضرورية من حديد وبوتاسيوم وكالسيوم واليود، وأيضا النشاء والألياف الضرورية لتسهيل وظيفة الأمعاء والقضاء على السموم".

 

وأوضحت الطبيبة بأنه يجب مضغها جيدا من أجل الامتصاص الجيد للمواد الموجودة فيها".

كما أشارت إيفانوفا إلى أن "بذور الرمّان تتركب من قشرة قوية تساعد على إتلاف الأغشية المخاطية للجهاز الهضمي، هذا يعني أن هناك فئة من الناس يجب أن تتناول الرمان بحذر".


وحذرت الطبيبة أولئك الذين لديهم مشاكل في اللثة والتهاب المعدة والقرحة المعدية وقرحة الاثني عشر والتهاب القولون والإمساك والبواسير من تناولها.  

 

سبوتنيك

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