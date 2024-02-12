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الإثنين، 12-02-2024 01:30 م

تحسن القدرات المعرفية بعد جراحة السمنة

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الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن جراحة السمنة ترتبط بفوائد معرفية بعد عامين من إجراء الجراحة.

ووجد فريق البحث من جامعة رادبورد بهولندا أنه من بين 133 مشاركاً خضعوا لجراحة تحويل مسار المعدة، كان الإدراك أعلى بنسبة 20% على الأقل لدى 52 مشاركاً، بعد مرور 24 شهراً.

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وأظهرت الفحوصات انخفاض علامات الالتهاب بنسبة 42.9%، كما استخدم عدد أقل من المشاركين أدوية خفض الضغط، وكذلك قلت أعراض الاكتئاب بمقدار الثلث، وزاد النشاط البدني.


وبحسب "مديكال إكسبريس"، تبين أنه في معظم مناطق الدماغ، كانت بنية الدماغ ومؤشر التروية أقل بعد الجراحة، ولم يلاحظ أي تغير في حجم الحصين والمادة البيضاء للدماغ.


وتوفر هذه النتائج أدلة على الفوائد المتعددة وطويلة المدى لفقدان الوزن.

 

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