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الثلاثاء، 04-07-2023 04:23 م

تناول ثمرة واحدة من هذه الفاكهة يعمل على خفض الكولسترول بالدم

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الوكيل الإخباري- يعتبر فصل الصيف غني بالفواكه المفيدة لصحة الجسم بما في ذلك القلب، الذي يوصي خبراء التغذية باتباع عادات يومية صحية مثل تناول الأطعمة والفواكه، للحفاظ على سلامة عضلة القلب، يعتبر أشهر هذه الفواكه الصحية للقلب هي التفاح.

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نستعرض في التقرير التالي، فوائد التفاح لعضلة القلب والكمية المناسبة لتناولها يوميًا، وفقًا لجامعة هارفارد الأمريكية وموقعي "WebMD" و"Health line".


فوائد التفاح للقلب


يساعد تناول التفاح على التالي:


1-خفض الضغط المرتفع
يعتبر التفاح غني بالألياف القابلة للذوبان ومادة البوليفينول، التي تعد أحد مضادات الأكسدة، كلا العنصرين أساسيين في انخفاض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وجدت الأبحاث أن تناول 100-150 جرام يوميًا من التفاح غير المقشر يرتبط بفرصة أقل لأمراض القلب وعوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم.


2-تقليل الكوليسترول الضار
تحتوي تفاحة متوسطة الحجم على 4 جرامات من الألياف الغذائية، هي كميات كبيرة من الألياف التي تساعد على انخفاض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، أظهرت نتائج بعض الدراسات أن المواد الكيميائية النباتية وألياف قشر التفاح تحمي من الأوعية الدموية وتلف القلب.


3-الوقاية من الالتهابات
يمتاز قشر التفاح باحتوائه على مادة الكيرسيتين المضادة للأكسدة، التي يمكن أن تساعد في تقوية الجهاز المناعي وانخفاض مستويات الالتهاب، يمكن أن تهدد مستويات الالتهابات المرتفعة في الجسم عضلة القلب، تصل الخطورة إلى الإصابة بالتهابات عضلة القلب، هي حالة تسبب ألمًا في الصدر وتسارع في ضربات القلب، وفقًا لمايو كلينك.


كم تفاحة تتناولها يوميًا لصحة قلبك؟
وجدت الدراسات، أن تناول تفاحة يوميًا يحمي من الإصابة بمرض القلب، حيث إن التفاح غير المقشر هو مصدر جيد للألياف ومركبات البوليفينول التي تفيد صحة القلب.

الكونسلتو الطبي

 




 

 


 

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