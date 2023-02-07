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الثلاثاء، 07-02-2023 12:50 م

خبراء يحذرون من تناول الحمص نياً لهذا السبب !

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الوكيل الإخباري- قال مركز استشارات المستهلك بولاية بريمن الألمانية إن الحمص يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات، حيث إنه يزخر بالحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك وفيتامينات A و B و C و E.

وأضاف المركز أن الحمص يزخر أيضاً بالبروتين النباتي والألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط عملية الهضم وتساعد على خفض مستوى السكر بالدم، مما يحد من خطر الإصابة بداء السكري والبدانة، كما أنها تساعد على خفض مستوى الكوليسترول، ومن ثم حماية الأوعية الدموية.




وحذر المركز من تناول الحمص نيئا؛ نظرا لاحتوائه على مادة "فازين" السامة، والتي يتم تدميرها من خلال الطهي.



ونظراً لأن الحمص يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ وتكوّن الغازات في البطن؛ لذا ينبغي تحضيره بالأعشاب كالبقدونس والزعتر والروزماري، والتي تجعله أكثر قابلية للهضم.

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