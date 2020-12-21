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الإثنين، 21-12-2020 12:17 م

خبيرة تغذية تنصح بتناول أطعمة محددة لتقوية المناعة

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الوكيل الاخباري - أشارت أخصائية التغذية وأمراض الجهاز الهضمي، نوريا ديانوفا، إلى كيفية تقوية جهاز المناعة باستخدام قائمة أطعمة خاصة.

وقالت، إن البروتينات ومجموعة من الفيتامينات، خاصة "سي ودي"، يجب أن تكون موجودة في النظام الغذائي، والشيء الرئيسي هو أنه يجب تضمين نوع من البروتين في كل وجبة.

وتابعت ديانوفا "بالنسبة للإفطار، يفضل تناول عصيدة الحليب مع قطعة جبن تحتوي على بروتين حيواني، بالإضافة إلى فنجان من القهوة وبعض الفواكه المجففة، على سبيل المثال المشمش".

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وأضافت ديانوفا بالنسبة لوجبة الغداء، يستحسن تناول الدجاج أو الأسماك، مع الخضار، فهي مصدر غني بالفيتامينات والكربوهيدرات.


ويحذر الباحثون والخبراء من تزايد مخاطر ضعف الجهاز المناعي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الإنفلزنزا الموسمية.

 

سبوتنيك

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