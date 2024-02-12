خبير تغذية يوصي هؤلاء بتناول الجزر

الوكيل الإخباري - يحتاج مرضى الكبد إلى اتباع نظام غذائي صحي غني بالأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، لأن التغذية الجيدة جزء ضروري في خطة علاجهم.



وهناك نوع من الخضروات يجب على مرضى الكبد إدراجه في النظام الغذائي اليومي، حسبما ذكر الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية.

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وقال كريم إن الجزر هو الخضار الذي يقصده، موضحا أنه يمثل أهمية كبيرة لمرضى الكبد، لاحتوائه على بعض المغذيات الضرورية لصحتهم.



وأضاف أخصائي التغذية العلاجية أن الجزر يتميز باحتوائه على البيتا كاروتين والفلافونويدات، وهما مركبات نباتية، يساعدان على تعزيز وظائف الكبد وتنقيته من السموم، بفضل خصائصهما المضادة للأكسدة.



وأوضح أن الجزر يوفر حماية كبيرة ضد الإصابة بمرض الكبد الدهني، ويرجع السبب إلى قدرته الكبيرة على تقليل ترسب العصارة الصفراوية والدهون في الكبد.



وبحسب موقع "Times of india"، من الأفضل لمرضى الكبد شرب عصير الجزر، ولتعزيز قيمته الغذائية، ينصح بخفقه مع الكرفس أو الخيار، ولا مانع من إضافة بعض التوابل إليه، مثل الزنجبيل والثوم والفلفل الأسود.



واختتم جمال حديثه بالإشارة إلى وجود فوائد أخرى يقدمها الجزر لمرضى الكبد، أبرزها:

- تقوية الجهاز المناعي، لاحتوائه على فيتامين سي، الذي يعزز من قدرة الجسم على التصدي للبكتيريا والفيروسات.

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي، لغناه بالألياف الغذائية، التي تحسن حركة الأمعاء وتسهل عمليتي الهضم والإخراج.

- الحفاظ على ترطيب الجسم، لأن الماء يشكل نسبة كبيرة من إجمالي قيمته الغذائية.

- الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

- فقدان الوزن، لانخفاض سعراته الحرارية، بالإضافة إلى قدرة أليافه الغذائية على كبح الشهية.

الكونسلتو