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الثلاثاء، 02-11-2021 01:49 م

خطر داهم.. مواد وأطعمة لا يجوز وضعها في الميكرويف

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الوكيل الاخباري - تعد أفران الميكرويف جزءاً من غالبية المنازل وذلك لقدرتها على تسخين الكثير من المواد الغذائية والوجبات الجاهزة في دقائق معدودة، إلا أن هذا الجهاز الواسع الشعبية قد يكون ضارا في حال استخدامه بشكل دائم أو استخدام مواد أو أطعمة لا يصلح وضعها فيه.

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فقد نصح خبراء الصحة بعدم وضع حوالي 13 مادة غذائية وغير غذائية في الميكرويف، وفق ما نشر موقع thespruce المختص بالمواضيع الصحية والمنزلية.

حاويات وأكواب الستايروفوم


ومن أبرز المواد، أكواب وحاويات الستايروفوم (Styrofoam) فعلى رغم أن هذه الحاويات تعتبر جيدة لحفظ الطعام إلا أنها لا تصلح للميكرويف ويجب نقل الطعام إلى أوعية آمنة عند التسخين.


 

الأكياس الورقية


أما المادة الثانية، فهي الأكياس الورقية حيث يمكن أن تطلق الأكياس أو حاويات الطعام الورقية السموم في الأطعمة بالإضافة لإمكانية اشتعالها بسهولة إذا أصبح الطعام ساخنا جدا.

 

إلى ذلك، حذر الخبراء من وضع الأكياس البلاستيكية خفيفة الوزن في الميكرويف حيث يذوب هذا النوع من الحاويات أو الأكياس بسهولة داخل الجهاز، وحتى في حال عدم ذوبانها فإنها ستطلق غازات سامة تنتقل الى الطعام، كما ويمكن أن تتسبب ببساطة في حريق.


 

 


كذلك، من غير الصحي أن توضع أكواب السفر (Travel Mugs) حيث تصنع من البلاستيك أو الفولاذ المقاوم للصدأ والمخصصة عادة للاستخدام في حالة السفر.

 


الأقمشة


ويجب عدم المخاطرة وتنشيف الأقمشة باستخدام الميكرويف، الأمر الذي يؤدي لإتلافه.



الفلفل الأسود والبيض بقشره


كذلك، الفلفل الأسود لأنه عند تسخينه يطلق مادة الكابسيسين التي تتسبب أبخرتها في أذية العين والأنف والرئتين.


بالإضافة إلى البيض بقشره، حيث يؤدي ارتفاع الحرارة إلى حبس البخار بين البيضة وقشرتها حتى تصل لحد الانفجار.

 


 

اللحوم المجمدة

 

 إلى ذلك، نصح الخبراء بعدم وضع اللحوم المجمدة لأنها عادة ما تكون سميكة ومن الصعب معرفة أن الحرارة قد وصلت بالفعل إلى الطبقات الداخلية من اللحم.

 

 

المصدر : العربية

 

 

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