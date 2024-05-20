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الإثنين، 20-05-2024 02:05 م

دراسة تكشف سبب اختلاف خطر السكري بين الرجل والمرأة

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الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة من معهد كارولينسكا بالسويد أن الرجال المصابين بالسكري من النوع 2 والسمنة لديهم مستوى أعلى من مقاومة الأنسولين في الأنسجة الدهنية، مقارنة بالنساء.

واكتشف الباحثون أن هذا المستوى الأعلى من مقاومة الأنسولين لدى الرجال يرجع إلى تثبيط أقل كفاءة لتحلل الدهون في الخلايا الدهنية، وهي عملية استقلاب الدهون.

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وتشير الأدلة إلى أن تحلل الخلايا الدهنية عن طريق تحلل الدهون يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأحماض الدهنية الحرة، والتي تساهم في الالتهاب ومقاومة الأنسولين.


كما حدد فريق البحث الجين الذي يمكن أن يلعب دوراً في المستوى الأكبر لمقاومة الأنسولين لدى الرجال.


ووفق "مديكال نيوز توداي"، شارك في الدراسة 2344 امرأة و787 رجلاً، تمت متابعتهم لمدة 3 أشهر، من خلال فحوصات يومية.


وأظهرت النتائج أن الأنسجة الدهنية لدى النساء المصابات بالسمنة تتمتع بحساسية للأنسولين أعلى بـ 10 مرات من الرجال.


في حين أظهرت الخلايا الدهنية المأخوذة من الرجال الذين يعانون من السمنة ضعف معدل تحلل الدهون مقارنة بالنساء.


وكانت دراسة أسترالية سابقة قد وجدت أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات مرض السكري من النوع 1 والنوع 2 مقارنة بالنساء.


واقترح مؤلفو الدراسة أن الاختلافات بين الجنسين ترجع إلى اختلاف الهرمونات بين الرجال والنساء، التي تؤثر على المسارات الأيضية في الأنسجة الدهنية.

 

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