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الإثنين، 27-06-2022 10:24 ص

دراسة : تنظيف الأسنان عامل مهم لإطالة العمر

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الوكيل الإخباري - وجدت الأبحاث أن أحد العوامل "المهمة" لإطالة العمر، القابلة للتعديل، هو تنظيف أسنانك بالفرشاة في وقت محدد من اليوم.

وكتب الباحثون في دراسة نشرت في مجلة Aging: "في العقد الماضي، جذب تأثير صحة الفم على الصحة العامة ومعدل الوفيات لدى كبار السن . 

ووجدوا أن تنظيف الأسنان ليلا قبل النوم عامل"هام" لطول العمر، والأكثر من ذلك، أن استخدام خيط تنظيف الأسنان كل يوم وزيارة طبيب الأسنان كانا من عوامل الخطر الكبيرة لطول العمر.

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وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة في الليل يزيد من خطر الإصابة بنسبة 20-35%.


وعلاوة على ذلك، فإن عدم استخدام الخيط أبدا يزيد من المخاطر بنسبة 30% مقارنة باستخدام الخيط يوميا.


وأدى عدم رؤية طبيب الأسنان خلال الـ 12 شهرا الماضية إلى زيادة الخطر بنسبة 30-50٪ مقارنة برؤية طبيب الأسنان مرتين أو أكثر، كما زاد معدل الوفيات مع زيادة عدد الأسنان المفقودة.


وخلص الباحثون إلى أن: "سلوكيات صحة الفم تساعد في الحفاظ على أسنان طبيعية وصحية ولكن يبدو أيضا أنها تعزز البقاء على قيد الحياة لدى كبار السن".


وأكدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Community Dental Dental and Oral Epidemiology هذه النتائج، حيث نظرت الدراسة في فقدان الأسنان ووجدت أن عدد الأسنان التي يمتلكها الفرد يرتبط بشكل كبير بمتوسط العمر المتوقع.


ووجدت النتائج أن أولئك الذين لديهم 20 سنا أو أكثر في سن السبعين لديهم فرصة أكبر بكثير للعيش لفترة أطول من أولئك الذين لديهم أقل من 20 سنا.

 

روسيا اليوم 

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