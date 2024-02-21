طبيبة تكشف أهم علامة لمرض السكري على الجلد

الوكيل الإخباري - حذرت مختصة الغدد الصماء المعروفة على تيك توك باسم “The Voice of Diabetes”، من علامة قد تظهر على الجلد، يمكن أن تكون مؤشراً على الإصابة بمرض السكري.



وأوضحت الطبيبة أن العلامة تتمثل في جفاف الجلد الشديد، وأوصت بزيارة الطبيب على الفور عند ملاحظة هذه العلامة.

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حذرت مختصة الغدد الصماء المعروفة على تيك توك باسم “The Voice of Diabetes”، من علامة قد تظهر على الجلد، يمكن أن تكون مؤشراً على الإصابة بمرض السكري.



وأوضحت الطبيبة أن العلامة تتمثل في جفاف الجلد الشديد، وأوصت بزيارة الطبيب على الفور عند ملاحظة هذه العلامة.

وإضافة إلى جفاف الجلد الشديد، يمكن أن يتسبب مرض السكري بالعديد من مشاكل الجلد، بما في ذلك تغير لونه تحت الإبطين وعلى الرقبة، وظهور علامات، إضافة إلى حب الشباب.



وتؤكد هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، على ضرورة عدم تجاهل أي أعراض لمرض السكري، وعلى أهمية التشخيص المبكر للمرض في الحصول على نتائج أفضل للعلاج.

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