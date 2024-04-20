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السبت، 20-04-2024 02:14 م

طرق تجنب الأمراض التي تصيب كبار السن

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الوكيل الإخباري - مع تقدم السن قد يعاني بعض الأشخاص من الإصابة ببعض الأمراض التي تستوجب المتابعة الدورية مع الطبيب المختص وذلك للحد من ظهور أي مضاعفات صحية قد تؤثر على باقي وظائف الجسم.

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طرق تجنب الأمراض التي تصيب كبار السن
أكد مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية أن هناك بعض الطرق التي تساعد في تقليل فرص الإصابة بالأمراض مع تقدم العمر من بينها:
- اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون.
- ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات.
- الحفاظ على وزن صحي حيث يمكن أن تؤدي السمنة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وأنواع أخرى من الأمراض المزمنة.
- الابتعاد تمامًا عن التدخين الذي يعتبر من أهم عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب والسرطان وأمراض الرئة.
- شرب كمية كبيرة من الماء حيث لا تقل عن 8 أكواب يوميًا.
- الحصول على قسط كافي من النوم يتراوح من 7-8 ساعات في الليلة الواحدة.
- الحرص على إجراء الفحوصات الطبية بانتظام.
-الحفاظ على التواصل الاجتماعي حيث أن العزلة الاجتماعية يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب والاضطرابات النفسية الأخرى.
- التحكم قدر الإمكان في التوتر، فمن الممكن أن يؤدي لتفاقم الأمراض المزمنة.
- الحصول على التطعيمات الموصى بها.

 

الكونسلتو 

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