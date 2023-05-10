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الأربعاء، 10-05-2023 11:36 ص

علامتان تكشفان اصابتك بحصى الكلى

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الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، من ظهور الدم في البول، لأنه قد يكون مؤشرًا على إصابة الكلى ببعض الأمراض.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن نزيف البول بدون ألم من العلامات التحذيرية التي تنذر بالإصابة بمرض كلوي مناعي يسمى IGA.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن مرض IGA قد يقلل من قدرة الكلى أو يمنعها تمامًا من تنقية الدم من الفضلات، بسبب الالتهاب الذي يصيبها به.

وأشار إلى أهمية أخذ خزعة من كلية المريض المشتبه في إصابته بهذا المرض المناعي وفحصها معمليًا، مع ضرورة تحليل عينة من البول، لأن الدم قد يكون غير واضحًا للعين المجردة.


وكشف موافي أن حصوات الكلى قد تؤدي إلى ظهور الدم في البول مع مغص كلوي شديد، إذا تسببت الحصوة في تمزق جدار حوض الكلى أو الحالب أو المثانة.


واختتم حديثه بالإشارة إلى أن البول المدمم قد يشير أيضًا إلى وجود أورام في حوض الكلى أو المثانة أو الحالب، يمكن اكتشافها عن طريق المنظار والموجات فوق الصوتية.

الكونسلتو الطبي

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