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الأربعاء، 22-05-2024 01:08 م

غسول فم الماتشا يكافح فقدان الأسنان

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الوكيل الإخباري - اشتهر شاي الماتشا الأخضر بأنه يزيد حرق الدهون ويساعد على التنحيف، وقد أضافت دراسة حديثة فائدة جديدة له هي مكافحة أمراض اللثة التي تسبب فقدان الأسنان.

وأجريت تجارب الدراسة في جامعة نيهون اليابانية، بداية في المختبر، ثم بمشاركة 45 مريضاً يعانون من أمراض اللثة المزمنة، لاستخدام غسول الفم الماتشا، أو غسول الفم بالشعير، أو غسول يحتوي على مكون مضاد للالتهابات من البابونج.

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ووفق "ستادي فايندز"، أظهرت النتائج أن المشاركين في مجموعة الماتشا فقط هم الذين شهدوا انخفاضاً كبيراً في ميكروب P. gingivalis، وهو ميكروب معروف بأنه يسبب التهابات خطيرة في اللثة وفقدان الأسنان.


وقال الباحثون: "تدعم هذه النتائج الاستخدام المحتمل للماتشا كجزء من خطة علاج لمن يعانون من أمراض اللثة، والتي تؤثر على أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم.


وأضافوا "قد يكون للماتشا قابلية تطبيق سريري للوقاية من التهاب اللثة وعلاجه.

 

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