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الإثنين، 12-07-2021 11:47 ص

فوائد صحية لسمك السلمون

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الوكيل الإخباري - سمك السلمون هو الوجبة الغذائية الأكثر غنى على وجه الأرض، لما يحتويه من عناصر غذائية شديدة التنوع.

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أبرز الفوائد التي يجنيها الإنسان من تناول سمك السلمون، وهي على النحو التالي:

 

1 - غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية: بخلاف معظم الدهون الأخرى، تعتبر دهون أوميغا 3 ضرورية،ويجب عليك الحصول عليها من نظامك الغذائي لأن جسمك لا يستطيع تكوينها، وهذه الدهون مهمة لمحاربة الالتهابات وخفض ضغط الدم.
2 - مصدر جيد للبروتين: يساعد البروتين على بناء العضلات وحماية العظام وسرعة التعافي من الإصابات، وتحتوي 3.5 أونصة من سمك السلمون على 22-25 غراما من البروتين.
3 - غني بفيتامينات بي: إن 100 غرام من سمك سلمون تحتوي على مجموعة من فتيامينات بي، التي تعمل على تحسين أداء الدماغ والجهاز العصبي وتحويل الطعام إلى طاقة.
4 - يحتوي على البوتاسيوم، الذي يساعد في التحكم في ضغط الدم، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
5 - معبأ بالسيلينيوم.. أظهرت الدراسات أن السيلينيوم يساعد في حماية صحة العظام ويقلل خطر الإصابة بالسرطان.
6 - وتناول سمك السلمون والمأكولات البحرية الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم يؤدي إلى تحسين مستويات السيلينيوم في الدم.
7 - يحتوي على مضادات الأكسدة: يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل أكسدة الكوليسترول الضار.
8 - يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب: ىيساعد تناول سمك السلمون بانتظام في الحماية من أمراض القلب، ومرد ذلك قدرة السلمون على زيادة دهون أوميغا 3 في الدم، كثير من الناس لديهم الكثير من أحماض أوميغا 6 الدهنية في دمائهم ، مقارنة بأوميغا 3، وعندما يتوقف توازن هذين الأحماض الدهنية ، يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب
9 - يساعد على التحكم بالوزن: مثل الأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين، يساعد سمك السلمون على تنظيم الهرمونات التي تتحكم في الشهية وتجعلك تشعر بالشبع.
10 - يساعد في محاربة الالتهاب: يمكن أن يكون سمك السلمون سلاحا قويا ضد الالتهابات، يعتقد العديد من الخبراء أن الالتهاب هو السبب الجذري لمعظم الأمراض المزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان.
11 - يحمي صحة الدماغ: يشير عدد متزايد من الدراسات إلى أن إدراج السلمون في نظامك الغذائي يحسن وظائف المخ.

 

المصدر - الديار 

 




 

 


 

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