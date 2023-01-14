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السبت، 14-01-2023 12:25 م

للأمهات .. نصائح لاستحمام الأطفال خلال الشتاء

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الوكيل الإخباري-تعتقد معظم الأمهات أن استحمام الأطفال في فصل الشتاء قد يزيد من خطر إصابتهم بنزلات البرد والإنفلونزا، وهذا صحيح، ولكن في حالة تعرض الطفل للهواء البارد بعد الحمام الساخن فقط.

ومنع الطفل من الاستحمام ليس الحل الأمثل، لحمايته من أمراض الشتاء، لأن قلة تنظيف الجسم بالماء بشكل دوري قد تعرضه للإصابة بالعدوى

وعليه، يجب على الأم تحميم طفلها في الشتاء، ولكن في ضوء مجموعة من الإرشادات الوقائية، نستعرضها في التقرير التالي، وفقًا لموقع "Healthshots".

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نصائح عند استحمام الأطفال في فصل الشتاء

 

1- تجنب الاستحمام في الأجواء الباردة
ينبغي على الأم انتظار غروب الشمس، ثم تقوم بتقييم درجة حرارة الطقس في الخارج، فإذا كان باردًا، من الأفضل عدم تحميم طفلها، منعًا لإصابته بنزلات الإنفلونزا والبرد.


وإذا اضطرت الأم إلى تحميم طفلها في الطقس البارد، يجب عليها إغلاق نوافذ غرفته، لحمايته من تيار الهواء القادم من الخارج، مع ضرورة تشغيل المدفأة بها، بحيث تتناسب درجة حرارتها مع حرارة جسده بعد الاستحمام.


2- عدم استخدام منتجات الاستحمام غير الطبيعية
من الضروري أن تكون منتجات استحمام الطفل من مكونات طبيعية، لأن الأنواع التي تحتوي على مواد كيميائية تشكل خطرًا كبيرًا على بشرته، حيث تصيبها بالالتهاب والجفاف.


3- تجفيف جسد الطفل
لا بد من تجفيف جسد الطفل جيدًا بعد الاستحمام، باستخدام منشفة نظيفة، لأن البلل يهدد بشرته بالجفاف، ويجعلها بيئة جاذبة لنمو البكتيريا، مما يعرضه لخطر العدوى.


4- تناول مشروب دافئ
يستحسن تقديم مشروب دافئ للطفل بعد الاستحمام، مثل الزنجبيل بالليمون والعسل أو القرفة أو النعناع أو اليانسون أو الكراوية أو شاي الكركم، للحفاظ على درجة حرارة جسده ومساعدته على الشعور بالاسترخاء وتقوية مناعته.

 

الكونسلتو الطبي

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