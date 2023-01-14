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السبت، 14-01-2023 04:51 م

ما الفوائد التي يقدمها الجزر للشعر ؟

فوائد_الجزر_للجسم


الوكيل الإخباري-الجزر من الخضروات التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، بما في ذلك صحة الشعر والبشرة ولكن يجب الحرص على تناوله بشكل منتظم للحصول على أفضل النتائج.

نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بفوائد الجزر لصحة الشعر، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".


أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن زيت الجزر يعتبر علاج شائع للشعر حيث يغذي الشعر ويقويه ويسرع نموه، كما يحمي الشعر من التلف، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من فيتامين أ وفيتامين هـ وبيتا كاروتين وجميعها عناصر ضرورية لصحة الشعر.

فوائد الجزر للشعر
يقدم الجزر فوائد عظيمة للشعر حيث تتضح في:

- حماية الشعر من التقصف.

- تطويل الشعر.

- الحد من تساقط الشعر.

- زيادة لمعان الشعر.

- نعومة الشعر.

- نمو الشعر بشكل أسرع.

- حماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

- تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس.

- يحمي من قشرة الرأس.

- يمنع جفاف فروة الرأس.


هل يوجد مخاطر من استخدام زيت الجزر؟
عادة لا يوجد أي مخاطر من استعمال زيت الجزر، ولكن من الأفضل استشارة الطبيب المختص قبل الاستخدام لتجنب التعرض لأي مخاطر صحية من بينها:

- رد فعل تحسسي مثل الطفح الجلدي.

- تهيج الجلد.

- تحول لون الشعر إلى الفاتح بداية من فروة الرأس وحتى نهاية الشعر.

- احتمالية التعرض لتأثيرات نفسية.

- التسمم.

- الغثيان.

- القيء.


طريقة استخدام زيت الجزر للشعر
يمكن أن يتم استعمال زيت الجزر مرتين على الأقل في الأسبوع الواحد، ومن الأفضل خلطه بنوع زيت أخر لتخفيف تركيزه مثل زيت جوز الهند، ثم وضع كمية مناسبة على فروة الرأس وتدليكها جيدًا وتركه لمدة ساعة أو ساعتين ثم غسله جيدًا بالشامبو المناسب.

كما يمكن استعمال زيت الجزر مع خل التفاح بعد غسل الشعر بالشامبو وتركه لمدة 5 دقائق ثم شطفه جيدًا بالماء مرة أخرى، ولكن لا يجب الإفراط في استعماله لتجنب التعرض للمضاعفات الصحية.

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الكونسلتو الطبي

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