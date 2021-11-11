نصائح لتجنب زيادة الوزن في فصل الشتاء

الوكيل الإخباري- دعا متخصصون في محافظة الكرك، الى اتباع نمط غذائي صحي مختلف وممارسة التمارين الرياضية خلال فصل الشتاء لحرق السعرات الحرارية وتلافي زيادة الوزن.



ونصحوا بشرب كميات كبيرة من الماء قبل كل وجبة، وتناول وجبات صغيرة والمحافظة على التمارين الرياضية بانتظام، والاستعاضة عن الأغذية عالية السعرات بالفواكه والخضراوات، كبديل صحي يلبي احتياجاتهم اليومية من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.



الأخصائية النفسية ثروت المعاقبة، قالت، إن الدراسات أثبتت أن عامل الضغط النفسي يرتبط بشكل مباشر بزيادة تناول الطعام لدى الكثير من الأفراد خصوصا في فصل الشتاء، نظرا للمكوث ساعات أطول في المنازل وزيادة عوامل زيادة الوزن مثل السلوك الغذائي واستهلاك كميات طعام أكثر من المعتاد، خاصة تلك التي تحتوي نشويات وسكريات غنية بالسعرات الحرارية العالية كونها تعتبر مصدرا للطاقة.



وأضافت، إن الكثير من الدراسات بينت أن الإسراف بالطعام يرتبط بكيفية تجاوب النظام الجسدي للضغط النفسي ذلك أن هرمونات وخلايا الذهن تؤثر بشكل مباشر على السلوك الغذائي في فترة التوتر، وتصاب في هذه الحالة هرمونات السعادة كالسيروتونين بخلل في تأدية وظيفتها، وهو ما يفسر الميل لتناول عناصر غذائية تزيد الطاقة من أجل الشعور بالرضا.



وقالت أخصائية التغذية روان المعايطة، إن برودة الجو تفرض نمطا غذائيا مختلفا حيث يقل النشاط البدني ويزيد الطلب على تناول الأطعمة، داعية الى بذل أي مجهود حركي يساهم في التقليل أو المحافظة على الوزن، مع الأخذ بعين الاعتبار انتهاج أسلوب غذائي صحي مناسب يرتكز على البدائل المفيدة كالاعتماد على كميات جيدة من الألياف التي تتمثل بالخضار والفواكه والحبوب الكاملة تضمن للشخص فترة أطول من الشعور بالشبع، وتقلل نسبة امتصاص الدهون في الجسم، والمحافظة على صحة الجهاز الهضمي.



وتؤكد أخصائية التغذية بتول المعاقبة أن تعرض الجسم لدرجات حرارة منخفضة يساعد الجسم في إنتاج المزيد من فيتامين (أ) بشكل طبيعي، وهو ما يساعد الجسم على تحويل الدهون البيضاء في الجسم إلى دهون بنّية مفيدة ونشطة، موضحة أنه عندما يحدث هذا فإن الجسم يحرق طاقة أكثر مما يخزن على شكل دهون، وبهذه الحالة فإن الشخص ليس بحاجة لتناول مكملات لفيتامين ( أ) لزيادة التمثيل الغذائي في الجسم.



وأشارت إلى الخطأ الشائع الذي يقع فيه الكثير من الأشخاص وهو الاعتماد على السوائل الدافئة المشبعة بالسكريات للحصول على الدفء، داعية الى الابتعاد تماما عن المأكولات والمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية.



ونصحت المعاقبة بالإكثار من فيتامين (c) المتوفر بنسب عالية في البرتقال والجوافة كونه يحمي من نزلات البرد المتكررة، ويقوي المناعة، ويساعد في أكسدة الدهون داخل الجسم، والتركيز على تناول السلطة المكونة من الخضار.

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المصدر: بترا

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