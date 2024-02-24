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السبت، 24-02-2024 03:19 م

4 أطعمة احذر إعادة تسخينها

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الوكيل الإخباري - البعض يلجأ لإعادة تسخين الأكل مرة آخر، سواء في نفس يوم طهيه أو في اليوم التالي، لتناول ما تبقى منه على مائدة الطعام، واستغلال البقايا كوجبة تصلح للطعام، ومسموح للعديد من الأكلات، ولكن غير مسموح للأطعمة التي سيتم ذكرها في السطور التالية.

أطعمة ممنوع إعادة تسخينها

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1- السبانخ: إعادة تسخينها مرة آخرى يجعل النترات الموجودة بها، تتحول إلى حدوث أورام ومشكلات سرطانية في الجسم، لذا فيفضل تناول السبانخ وهي طازة في أول يوم طهي لها، وعند الحاجة لتناولها مرة ثانية، يتم تناولها وهي بدرجة حرارة الغرفة، ناهية عن التسخين على النار مرة آخرى.


2- البيض: ممنوع تسخينه نهائيا وهو مقلي أو وهو مسلوق، لأنه يحتوي على كميات من البروتين وعند إعادة تسخينه تتأكسد هذه البروتينات، مما تساهم في حدوث خلايا سرطانية في الجسم.


3- الأرز: من الأطعمة الممنوع تسخينها بعد أول مرة يطهى بها، لأن إعادة تسخينه ينتج بكتيريا البوتولينيوم وهذا نوع من البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي، أما في حالة الضرورة القصوى لا يفضل تسخينه إلى على درجة حرارة لا تزيد عن 75 درجة مئوية.


4- البطاطا أو البطاطس: من الأطعمة الممنوعة التسخين مرة آخرى، لأنها يتكاثر بها بكتيريا اسمها إكستريم بوتيلانيم، وينتج عنها التسمم الغذائي.

 

الكونسلتو

 


 




 

 


 

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