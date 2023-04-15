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السبت، 15-04-2023 03:40 م

5 اطعمة ومشروبات على السحور تسبب رائحة الفم

أكلات-رمضان


الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من رائحة الفم الكريهة خلال ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك، ويرجع السبب إلى العديد من العوامل، منها تناول أطعمة ومشروبات محددة في وجبة السحور.

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نستعرض في التقرير التالي، الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها في السحور للوقاية من رائحة الفم الكريهة، وفقًا لموقع "Health".


أطعمة ومشروبات تسبب رائحة الفم الكريهة


1- القهوة
تسبب القهوة رائحة النفس الكريهة، نظرًا لمحتواها العالي من مادة الكافيين، التي تؤدي إلى جفاف الفم من اللعاب، ومن ثم زيادة نشاط البكتيريا بداخله وتكاثرها.


2- الحليب
لا خلاف على القيمة الغذائية العالية للحليب، ولكن مكوناته تتداخل مع غاز في الفم، يسمى "كبريتيد الهيدروجين"، مما يسبب رائحة النفس الكريهة.


3- البرتقال
رغم فوائد البرتقال للجسم، يعد من الأطعمة المسببة لرائحة النفس الكريهة، لاحتوائه على مستويات عالية من الأحماض، التي تؤدي إلى جفاف الفم وارتداد إنزيمات المعدة إليه.


4- الجبن
يحتوي الجبن على أحماض أمينية، يمكن أن تتفاعل مع البكتيريا الموجودة في تجويف الفم، وتنتج مواد حامضية ذات رائحة كريهة.


5- اللحوم
عندما تقوم الأحماض والبكتيريا النافعة الموجودة في المعدة والأمعاء بتفكيك البروتينات الموجودة في اللحوم، تتحول إلى أحماض أمينية، تجعل رائحة الفم كريهة.


نصائح لتجنب رائحة الفم الكريهة في رمضان
يمكن تجنب رائحة الفم الكريهة في رمضان عن طريق اتباع بعض الإرشادات، أهمها:


- الابتعاد عن الأطعمة والمشروبات السابقة.
- غسل الأسنان جيدًا بالفرشاة والمعجون بعد تناول وجبة السحور.
- استعمال الخيط الطبي، للتخلص من بقايا الطعام العالقة بين الأسنان.
- مضمضة الفم بالغسول الطبي.
- شرب كمية وفيرة من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور.

 

الكونسلتو الطبي

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