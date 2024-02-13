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الثلاثاء، 13-02-2024 11:36 ص

5 وجبات إفطار على مرضى السكري تجنبها

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الوكيل الإخباري - تمثل وجبة الإفطار، الوجبة الرئيسية الأولى التي توفر العناصر الغذائية الأساسية للجسم، وتساعد على تجديد مخزون الغلوكوز، الذي يعزز مستويات الطاقة لدى الإنسان. 

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وحذرت أخصائية التغذية المعروفة على تيك توك باسم “The Voice of Diabetes”، من الوجبات التي تزيد من مستويات السكر في الدم. 

 

فيما يلي أسوأ أطعمة يمكن تناولها على وجبة الإفطار بالنسبة لمرضى السكري، وفقاً لما أوردت صحيفة “إكسبرس”، نقلاً عن الخبيرة: 


1. حبوب الإفطار
وفقاً للخبيرة، فإن تناول الحبوب يرفع مستويات السكر في الدم بعد حوالي 15 دقيقة من تناوله، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات.  


2. الزبادي
من عناصر الإفطار الشائعة الأخرى التي ينصح الأطباء بعدم تناولها على الإفطار هي الزبادي المنكه. على غرار الحبوب، هذه الأنواع من الزبادي مليئة بالكربوهيدرات التي تزيد نسبة السكر في الدم بشكل فوري. ويوصي الأطباء بتناول الزبادي اليوناني العادي، وإضافة الفواكه إليه، عوضاً عن تناول الزبادي المنكه. 

 

3. الفطائر والمخبوزات
الفطائر والمخبوزات مليئة بالكربوهيدرات بحد ذاتها، وقد يعمد الكثيرون إلى إضافة أشياء إليها مثل العصائر أو العسل، وهذا ما يجعل الأمور أسواً ويؤدي إلى زيادة كبيرة بمستويات السكر في الدم. 


4. العصائر المخلوطة بالزبادي أو المثلجات
في حين أن العصائر المخلوطة بالزبادي أو المثلجات يمكن أن تقدم بعض الفوائد الصحية بفضل محتواها من الفاكهة، إلا أن الإفراط في تناولها يزيد من السعرات الحرارية، ويرفع مستويات السكر في الدم. 


5. عصائر الفاكهة
تعد عصائر الفاكهة عنصراً أساسياً على مائدة الإفطار لدى الكثيرين، وهي وفقاً لخبيرة التغذية مليئة بالسكريات، لذا يُنصح مرضى السكري بتجنب تناول العصائر في الصباح، واستبدالها بالفاكهة بشكلها الصلب.

 

لبنان 24

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