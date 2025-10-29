أسرار الانش بوكس المثالي للأطفال.. فطور صحي كل يوم

الوكيل الإخباري- تبدأ الأم يومها مبكرًا لتحضير وجبة غداء صحية ومتوازنة لطفلها، الأمر الذي يمنحه الطاقة والتركيز طوال اليوم الدراسي. وفقًا لموقع Mother، تعتمد الوجبة المدرسية الناجحة على التوازن والتنوع بين البروتين، الخضروات، الفواكه، منتجات الألبان، وأطعمة مقرمشة أو حلوة.

نصائح للأمهات:

تقديم نكهات جديدة تدريجيًا: ضع الطعام الجديد بجانب المأكولات المفضلة للطفل لتسهيل تقبله.

مصادر بروتين متنوعة: مثل كرات اللحم الصغيرة، البيض المسلوق، الزبادي اليوناني بالفواكه، أو سلطة المكرونة بالفاصوليا البيضاء.

توفير الوقت: جهزي وجبات خفيفة مسبقًا مثل المكسرات، الفواكه المجففة، أو الخضروات المقطعة في علب جاهزة للاستخدام في الصباح.



باتباع هذه النصائح، يمكن للأم تجهيز حقيبة غداء متكاملة وصحية بسرعة وسهولة، مع إضافة لمسة حب واهتمام يشعر بها الطفل طوال اليوم.