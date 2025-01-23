أضرار الأكواب الورقية والبلاستيكية على الصحة

الوكيل الإخباري- يعتاد الكثيرون على شرب القهوة أو الشاي في الأكواب الورقية أو البلاستيكية، إلا أن ذلك قد يتسبب في أضرار صحية كبيرة على الكلى والمعدة والهرمونات.

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أضرار الأكواب الورقية المحاطة بالبلاستيك

حذر الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية، من الأضرار الصحية الناتجة عن استخدام الأكواب الورقية المحاطة بطبقة من البلاستيك، خاصة عند استخدامها لتناول المشروبات الساخنة مثل القهوة والشاي.



وأوضح جمال أن تعرض البلاستيك لدرجات حرارة مرتفعة تتراوح بين 90 إلى 100 درجة مئوية يؤدي إلى تسرب المواد الكيميائية الدقيقة من البلاستيك إلى المشروب. هذه المواد تعرف بالميكروبلاستيك، والتي تدخل إلى الجسم عند تناول المشروبات، مما يشكل خطرًا على الصحة على المدى الطويل.



وأضاف جمال أن تراكم الميكروبلاستيك في الجسم نتيجة للاستخدام المستمر لهذه الأكواب قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على أجهزة حيوية عدة مثل الكلى والمعدة والكبد. كما أن هذه المواد الدقيقة تؤثر على الهرمونات في الجسم، مما يزيد من احتمالية حدوث مشاكل صحية مع مرور الوقت.



وأشار إلى أنه من المهم أن نكون واعين للمخاطر التي قد تترتب على استخدام الأكواب الورقية المدعمة بالبلاستيك، إذ لا يمكننا التأكد من مدى مطابقة هذه الأكواب للمواصفات الصحية المطلوبة. ويفضل العودة إلى الأكواب التقليدية المصنوعة من الزجاج أو البورسلين، حيث لا تشكل تهديدًا صحيًا عند استخدامها.



ودعا الدكتور جمال إلى ضرورة تجنب الأكواب البلاستيكية والورقية وتفضيل البدائل الصحية للحفاظ على صحة الجسم وضمان عدم التعرض للأضرار الناجمة عن الميكروبلاستيك.