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أطعمة مفاجئة يمكنك الاحتفاظ بها في الفريزر

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 30-09-2024 08:32 ص

الوكيل الإخباري-   هل تعتقدين أن الفريزر مُخصص فقط لتخزين اللحوم والآيس كريم؟ فكري مجددًا! فهناك مجموعة متنوعة من الأطعمة التي يمكنك تجميدها بكل سهولة.

تخيلي أنك تستطيعين تجميد البيض، والأرز، وحتى الزبدة! في هذا المقال، سنستعرض 12 نوعًا من الأطعمة المدهشة التي يمكنك حفظها في الفريزر، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

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أطعمة مفاجئة يمكنك الاحتفاظ بها في الفريزر

 

1. الزبدة
تعد الزبدة الطازجة مثالية لدهن الخبز المحمص، لكن تجميدها يضمن لك توافرها طوال الوقت. يمكنك تخزينها لمدة تصل إلى عام دون فقدان جودتها. للتجميد، لفّي العبوة الأصلية بغلاف بلاستيكي أو استخدمي ورق شمع. أما الزبدة في الأوعية، فتغطي بغلاف بلاستيكي ثم توضع في كيس تجميد.

2. الخبز
لحماية الخبز من التلف، لف الرغيف بإحكام بغلاف بلاستيكي ثم ورق الألمنيوم. يمكنك أيضًا تقطيع الخبز قبل التجميد لتسهيل استخدامه لاحقًا.

3. عجينة البسكويت
يوفر تجميد عجينة البسكويت الوقت والجهد. يمكنك تخزين كرات العجين في أكياس بلاستيكية وتخبزها عند الحاجة.

4. الجبن المبشور
لتفادي هدر الجبن المبشور، يمكنك تجميده. يعمل ذلك مع الموزاريلا والبارميزان وغيرهما من الأجبان الصلبة.

5. الموز الكامل
بدلاً من ترك الموز يتلف، قشريه وجميديه لاستخدامه في المخبوزات أو العصائر.

6. الثوم
قشري كمية كبيرة من الثوم وجمديها في أكياس، حيث يبقى طازجًا لمدة 6 أشهر تقريبًا.

7. الزنجبيل
لحفظ الزنجبيل لفترة أطول، لف العود بغلاف بلاستيكي ثم ورق الألمنيوم قبل تجميده.


8. الدقيق
يطيل تجميد الدقيق من مدة صلاحيته، ويحميه من الآفات.

9. المكسرات
لتخزين المكسرات طازجة لفترة أطول، يمكنك تجميدها سواء كانت كاملة أو مفرومة.
 
10. الحبوب المطبوخة
يمكنك تجميد الأرز والحبوب المطبوخة الأخرى لتناولها لاحقًا. قومي بتبريدها أولًا قبل تقسيمها وتجميدها.
 
11. البيض النيئ
يمكنك تجميد البيض الكامل، وبياض البيض، وصفار البيض بشكل منفصل. لتجنب تغير القوام، اخفقي صفار البيض مع قليل من الملح أو السكر قبل التجميد.

 
gnews

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