ألم البطن عند الأطفال- متى ينذر بالتهاب الزائدة الدودية؟

الوكيل الإخباري- التهاب الزائدة الدودية لا يصيب البالغين فقط، بل من الممكن أيضًا أن يصاب به الأطفال، لذلك يجب على الأم أن تكون على دراية بالأعراض المنذرة به، مثل ألم البطن.



متى يكون ألم البطن عند الأطفال بسبب التهاب الزائدة الدودية؟

يشير ألم البطن عند الأطفال إلى الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية، إذا كان يبدأ حول منطقة السرة، ثم يمتد تأثيره إلى الجانب الأيمن السفلي من المعدة.



ويأتي ألم البطن الناتج عن التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال مصحوبًا بالأعراض التالية:

- الغثيان.

- القيء.

- فقدان الشهية.

- حمى منخفضة.

- الإسهال.

- انتفاخ البطن.



طرق تشخيص التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال

بعد تقييم الأعراض والفحص السريري، يحرص الطبيب على إخضاع الطفل المشبته في إصابته بالتهاب الزائدة الدودية لبعض الفحوصات، أبرزها:

- الأشعة السينية للبطن.

-تصوير البطن بالموجات فوق الصوتية.

- التصوير المقطعي المحوسب CT.



أسباب التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال

تصاب الزائدة الدودية عند الطفل بالالتهاب، عندما تتعرض للانسداد بسبب:

- البراز الصلب.

- تورم الغدد اللمفاوية في الأمعاء.

- الطفيليات.

وانسداد الزائدة الدودية يسمح للبكتيريا بالنمو والتكاثر بداخلها، مما يصيبها بالعدوى.