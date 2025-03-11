احذر أضرار تناول الزبادي قبل النوم مباشرة في رمضان!

الوكيل الإخباري- يعتاد بعض الأشخاص على تناول الزبادي قبل النوم في رمضان اعتقادًا أنها تساعد على الشعور بالشبع وتقليل العطش، ولكن قد تتسبب في ظهور بعض الآثار الجانبية. إليك أهم الأضرار والنصائح لتجنبها:

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أضرار تناول الزبادي قبل النوم:

- مشاكل في الهضم: قد يؤدي تناول الزبادي قبل النوم إلى الغازات والانتفاخات، خاصة لمن يعانون من حساسية اللاكتوز أو مشاكل في الجهاز الهضمي. كما يحتوي الزبادي على بروتينات تحتاج وقتًا أطول للهضم، مما يسبب شعورًا بعدم الراحة أثناء النوم.

- زيادة حموضة المعدة: تناول الزبادي قد يزيد من حموضة المعدة، مما يسبب حرقة المعدة أو ارتجاع المريء، خاصة عند الاستلقاء بعد تناوله مباشرة.

- مشاكل في النوم: الشعور بالامتلاء وعدم الراحة قد يعيق النوم المريح ويؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر، بالإضافة إلى بعض الأعراض الهضمية المزعجة.

- زيادة الوزن: الأنواع الغنية بالفواكه تحتوي على سعرات حرارية عالية، مما قد يساهم في زيادة الوزن إذا تم تناولها قبل النوم.

نصائح لتقليل الأضرار:

تناول الزبادي قبل النوم بساعتين على الأقل: يساعد ذلك في هضم الزبادي بشكل أفضل.

اختيار الزبادي قليل الدسم أو الخالي من الدسم.

تناول كميات معتدلة من الزبادي.

اختيار الزبادي الخالي من اللاكتوز إذا كنت تعاني من حساسية.

إضافة بعض المكسرات لزيادة القيمة الغذائية للزبادي.



باتباع هذه النصائح، يمكنك الاستفادة من فوائد الزبادي دون التأثير على صحتك أثناء رمضان.