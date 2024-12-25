احذر.. هذا ما يفعله "الفشار المكرمل" في جسم الأطفال

الوكيل الإخباري- رغم أن الفشار بالكراميل يُعد من الوجبات الخفيفة المفضلة في كثير من المناسبات العائلية، إلا أن خبراء التغذية حذروا من تأثيره السلبي على صحة الأطفال، إذ يسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم، ويُحمّل الجسم كميات مفرطة من السعرات الحرارية.

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ورغم أن الفشار العادي المحضّر بطريقة صحية يُعتبر وجبة خفيفة غنية بالألياف إذا تم إعداده دون إضافات، إلا أن تحويله إلى فشار مكرمل يضيف إليه كميات هائلة من السكر والدهون، متجاوزةً الحد اليومي الموصى به للأطفال، والذي تحدده منظمة الصحة العالمية بـ19 غرامًا فقط للأطفال بين 4 و6 سنوات، و24 غرامًا لمن تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات.



مخاطر صحية

بحسب تقرير موقع Indian Express، يؤدي الاستهلاك المفرط للسكر إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، يليه انهيار في الطاقة، مما يجعل الأطفال عرضة لفرط النشاط والتعب السريع.

وعلى المدى الطويل، تزداد مخاطر الإصابة بالسمنة والسكري، إلى جانب تسوس الأسنان والمشكلات السلوكية مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD).



ويحذّر الخبراء أيضًا من أن السكر ينشّط مراكز المكافأة في الدماغ، تمامًا كالمواد الإدمانية، مما يدفع الأطفال إلى الإقبال على تناول المزيد منه، وهي عادة غذائية قد تلازمهم حتى مرحلة البلوغ.



الأسنان في خطر

ومن مخاطر الكراميل اللزج الذي يغطي الفشار أنه يلتصق بأسطح الأسنان، مهيئًا بيئة مثالية لنمو البكتيريا التي تفرز أحماضًا تسبب تآكل مينا الأسنان، لا سيما في ظل عدم اكتمال عادات النظافة الفموية لدى الأطفال، مما يزيد خطر الإصابة بالتسوس وأمراض اللثة، ما يجعل الفشار المكرمل تهديدًا مزدوجًا للصحة العامة وصحة الأسنان على وجه الخصوص.



بدائل صحية ولذيذة

وعليه، فقد نصح التقرير بضرورة الحفاظ على صحة الأطفال دون حرمانهم من الوجبات الخفيفة، وذلك باللجوء إلى خيارات وبدائل صحية، إذ يمكن تحضير الفشار بدون دهون وتتبيله بمكونات طبيعية. كما يمكن تقديم وجبات خفيفة متوازنة بمزج الفشار غير المُحلى مع الفواكه المجففة أو المكسرات، إذا كانت مناسبة لعمر الطفل، أو اختيار وجبات أخرى.



في السياق ذاته، نصح الخبراء كذلك بقراءة الملصقات الغذائية بعناية، وتجنب المنتجات التي تحتوي على سكريات مخفية مثل الجلوكوز أو الفركتوز، مما يثبت أن الوجبات الخفيفة يمكن أن تكون لذيذة ومغذية أيضًا إذا تم تحضيرها ببدائل صحية وبطريقة مدروسة.