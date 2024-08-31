السر في شعرك.. علامة واحدة تكشف ارتفاع الكوليسترول

وبحسب ما ذكره موقع Centre-Clauderer، إليك ما يحدث في الشعر عند ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.
العلاقة بين الكوليسترول وتساقط الشعر
أجريت دراسة واسعة النطاق في عام 1982 في الولايات المتحدة حول العلاقة بين خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتساقط الشعر.
واستمرت الدراسة 11 عاماً وشارك فيها 22,071 شخصاً، وأظهرت النتائج أن زيادة تساقط الشعر قد تكون مؤشراً لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
أعراض ارتفاع الكوليسترول
الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر وصعوبة في طوله غالباً ما يكون لديهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول الضار، الذي يمكن أن يسد الشرايين التاجية، ويؤثر أيضاً على الأوعية الدموية الدقيقة التي تغذي بصيلات الشعر. كما يمكن أن يساهم في تصلب الدهون داخل بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم، واختناق الجذور، وترقق الشعر، وعدم تثبيته جيداً في البصيلة.
مصراوي
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