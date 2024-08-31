السر في شعرك.. علامة واحدة تكشف ارتفاع الكوليسترول

الوكيل الإخباري- ارتفاع الكوليسترول في الدم يؤثر على الجسم بشكل عام، ويصدر علامات تحذيرية للتنبيه إلى ضرورة العلاج المبكر، بما في ذلك تأثيره على الشعر.

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وبحسب ما ذكره موقع Centre-Clauderer، إليك ما يحدث في الشعر عند ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.



العلاقة بين الكوليسترول وتساقط الشعر

أجريت دراسة واسعة النطاق في عام 1982 في الولايات المتحدة حول العلاقة بين خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتساقط الشعر.



واستمرت الدراسة 11 عاماً وشارك فيها 22,071 شخصاً، وأظهرت النتائج أن زيادة تساقط الشعر قد تكون مؤشراً لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.