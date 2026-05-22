"الصحة العالمية": من الخطأ الاستخفاف بمخاطر "إيبولا"

03:41 م

الوكيل الإخباري- قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا محمد يعقوب جنابي، الجمعة، إن من الخطأ الاستخفاف بالمخاطر التي يشكلها تفشي فيروس إيبولا، محذرا من أن حالة واحدة فقط قد تؤدي إلى انتشار الفيروس خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. اضافة اعلان





وأضاف في مقابلة بمقر منظمة الصحة العالمية في جنيف "سيكون من الخطأ الفادح الاستخفاف بذلك، خاصة مع فيروس من سلالة بونديبوجيو، التي لا يوجد لدينا لقاح للوقاية منها".



وتابع قائلا "لذا، أود أن أشجع الجميع حقا على مساعدة بعضنا البعض، يمكننا السيطرة على هذا الأمر".



وأشار إلى أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو لم يحظ باهتمام عالمي كبير مماثل لما حظي به بتفشي فيروس هانتا هذا الشهر، الذي أصاب ركاب سفينة سياحية عليها ركاب من 23 دولة، بما في ذلك دول عظمى.









