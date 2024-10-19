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الملح قد يزيد خطر إصابتك بنوع خطير من هذا المرض

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 19-10-2024 11:42 ص
الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثو التغذية من مركز الصحة العامة بجامعة فيينا، أن أولئك الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الملح في وجباتهم الغذائية على مدار اليوم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بنسبة 41% عند مقارنتهم بالأشخاص الذين استخدموا الملح بصورة معتدلة أو بشكل قليل.اضافة اعلان


ووفقًا لموقع "سكاي نيوز عربية"، أكدت هذه الدراسة نتائج أبحاث علمية سابقة لها، وأن تناول الملح بشكل زائد قد يؤدي إلى تآكل الطبقة الواقية الموجودة على المعدة، وهو ما يتسبب في تلف الأنسجة، ومن ثم حدوث طفرات سرطانية في المعدة.

وفي الدراسة، قام باحثو جامعة فيينا بدراسة قاعدة بيانات ضمت 471144 شخصا بالغا في المملكة المتحدة البريطانية، على مدار مدة استمرت حوالي 11 عاما.

وتوصلت الدراسة، إلى أن الأشخاص الذين تناولوا الملح بشكل مفرط كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بنسبة تقدر بحوالي 41% مقارنة بأولئك الأشخاص الذين تناولوه بشكل قليل.

وعلقت المؤلفة الرئيسية سلمى كرونشتاينر، أخصائية تغذية في جامعة فيينا، على الدراسة قائلة: "البحث أظهر العلاقة بين تكرار تناول الملح وسرطان المعدة".
 
gnews

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