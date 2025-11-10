جدري الماء عند الأطفال.. طرق منزلية لتخفيف الحكة

الوكيل الإخباري- يُعدّ جدري الماء مرضًا فيروسيًا معديًا يصيب الأطفال غالبًا، ويتميز بظهور بثور حمراء مثيرة للحكة مع أعراض شبيهة بالإنفلونزا. وعلى الرغم من أن المرض يشفى عادة خلال أسبوعين، إلا أن استشارة الطبيب تبقى ضرورية لتجنب المضاعفات، خاصة للأطفال الصغار أو ضعاف المناعة.

يمكن لبعض العلاجات المنزلية تخفيف الحكة والانزعاج، مثل:

حمام دقيق الشوفان لترطيب الجلد وتهدئة البثور.

حمام صودا الخبز لتقليل التهيج وموازنة حموضة الجلد.

كمادات البابونج لخصائصه المضادة للالتهاب.

مصاصات خالية من السكر لتخفيف تقرحات الفم وترطيب الجسم.

القفازات القطنية لمنع خدش البثور وتقليل خطر العدوى وترك الندوب.



ينصح بمراجعة الطبيب فور ظهور أعراض خطيرة مثل الحمى المرتفعة المستمرة، صعوبة التنفس، أو طفح جلدي نزفي.