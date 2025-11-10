جدري الماء عند الأطفال.. طرق منزلية لتخفيف الحكة

يمكن لبعض العلاجات المنزلية تخفيف الحكة والانزعاج، مثل:
حمام دقيق الشوفان لترطيب الجلد وتهدئة البثور.
حمام صودا الخبز لتقليل التهيج وموازنة حموضة الجلد.
كمادات البابونج لخصائصه المضادة للالتهاب.
مصاصات خالية من السكر لتخفيف تقرحات الفم وترطيب الجسم.
القفازات القطنية لمنع خدش البثور وتقليل خطر العدوى وترك الندوب.
ينصح بمراجعة الطبيب فور ظهور أعراض خطيرة مثل الحمى المرتفعة المستمرة، صعوبة التنفس، أو طفح جلدي نزفي.
