خبير تغذية يحذر: تناول زيت الزيتون مضر لجسمك في هذا الوقت

الوكيل الإخباري- حذر الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، من تناول زيت الزيتون على معدة فارغة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يسبب بعض الأضرار الصحية.

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وأوضح ناجي أن زيت الزيتون غني بالقيم الغذائية، ولكن تناوله على الريق قد يتسبب في الشعور بالغثيان، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية المعدة وصعوبات في الهضم.



وأضاف أن زيت الزيتون يمتلك خصائص ملينة للأمعاء، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالإسهال عند تناوله دون طعام. كما نبه إلى أن تناول الزيت قد يكون له تأثير سلبي على من يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن، نظرًا لارتفاع محتواه من الدهون والسعرات الحرارية.



وأشار إلى أن 100 جرام من زيت الزيتون يحتوي على حوالي 884 سعرة حرارية، مما يعني أن استهلاكه قد يزيد من الوزن إذا لم يتم تناوله بحذر.



وحذر ناجي أيضًا من تناول زيت الزيتون مع بعض الأدوية، مثل أدوية السكري ومميعات الدم، حيث قد يتداخل مع فعاليتها ويؤثر سلبًا على الجسم. كما أضاف أن زيت الزيتون يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، مما قد يكون خطرًا على الأشخاص الذين يعانون من ضغط دم منخفض.