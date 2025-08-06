دراسة تثبت فعالية أنظمة غذائية محددة في مكافحة أمراض الشيخوخة

الوكيل الإخباري- أفاد علماء سويديون أن النظام الغذائي القائم على مبادئ نظام MIND الغذائي وحمية البحر الأبيض المتوسط يبطئ تطور الأمراض المزمنة في سن الشيخوخة.

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وتشير مجلة Nature Aging إلى أن هذه الدراسة شملت 2473 مشاركا من كبار السن، حيث تابع الباحثون حالتهم الصحية على مدار 15 عاما، وقيّموا خلالها تأثير الأنماط الغذائية المختلفة على وتائر تطور وتراكم الأمراض المزمنة، وهي حالة تُشخَّص عندما يُصاب الشخص بعدة أمراض في وقت واحد، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز العصبي.



وأظهرت النتائج أن المشاركين الأكثر صحة كانوا من الذين اتبعوا نظام MIND الغذائي، أو حمية البحر الأبيض المتوسط، أو نظاما غذائيا صحيا بديلا، حيث كانت وتيرة تراكم الأمراض لديهم أقل بنسبة 5 إلى 6 بالمئة من المتوسط.



وتجدر الإشارة إلى أن حمية MIND طُوّرت خصيصا لإبطاء التغيرات الدماغية المرتبطة بالتقدّم في العمر، والوقاية من الأمراض التنكسية العصبية. وتشمل هذه الحمية تناول كميات كبيرة من الخضروات الورقية، والثمار، والمكسّرات، والبقوليات، والحبوب الكاملة، والأسماك، واللحوم الخالية من الدهون، وزيت الزيتون.



وتتشابه مبادئ هذه الحمية بشكل كبير مع حمية البحر الأبيض المتوسط.



وأظهرت النتائج تدهورا متسارعا في صحة المشاركين الذين تناولوا كميات كبيرة من اللحوم المصنّعة، والسكر، والدهون المشبعة، حيث كان تراكم الأمراض لديهم أسرع بنسبة تقارب 5 بالمئة مقارنة بالمتوسط.



كما اتضح أن العلاقة الأوضح بين النظام الغذائي وتعدد الأمراض ظهرت في حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى الأمراض العصبية والنفسية.



وأشارت النتائج إلى أن النساء وكبار السن كانوا أكثر عرضة للتأثيرات السلبية لاتباع نظام غذائي غير صحي.