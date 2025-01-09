دراسة تكشف أخطر أكلات مطاعم الوجبات السريعة

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة حقائق مقلقة عن مستوى جزيئات البلاستيك الدقيقة في أطعمة سلاسل الوجبات السريعة الأمريكية الشهيرة، ووجدت أنها مليئة بالبلاستيك الدقيق المرتبط بالسرطان، والعقم، والتوحد.



واختبر الباحثون أكثر من 300 نوع من الأطعمة المباعة في سلاسل المطاعم ومحلات البقالة في جميع أنحاء أمريكا بحثاً عن نوعين من السموم المجهرية.

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ووجدوا أن أسوأ نتيجة سُجلت في سلسلة السلطة من "ستاربكس" و"سويت غرين"، مقارنة بمطاعم الوجبات السريعة الأخرى.



الفثالات وسلطة الدجاج

لكن، وفق "دايلي ميل"، لم يقف الأمر عند ذلك، فقد وُجِد أن سلطة الدجاج بالبيستو بارم من "سويت غرين" Sweetgreen ولاتيه الماتشا من "ستاربكس" يحتويان على أعلى كمية من الفثالات، وهي نوع من المواد الكيميائية المستخدمة لجعل البلاستيك أكثر مرونة وشفافية.

البرغر

واحتوى برغر الجبن ووبر بالجبن من مطاعم "برغر كينغ" Burger King ومطاعم "شيك شاك" Shake Shack على ثالث أعلى مستويات من هذه الجسيمات الدقيقة التي ترتبط بأمراض خطيرة.

ولم تسلم سلاسل مطاعم البوريتو المكسيكي الرائجة حالياً من آثار البلاستيك، فقد حلت تالية في وجود جزيئات بلاستيك دقيق في الطعام، وخاصة من سلسة مطاعم "تاكو بل".

وضمت قائمة المطاعم التي تقدم أطعمتها وجبات غنية بالبلاستيك الدقيق "وينديز" و"شيبوتلي".

وفي الدراسة، تم شراء عدة عينات من كل منتج من أجل الحصول على النتائج الأكثر صدقًا قدر الإمكان.

وفي المجموع، تم اختبار 775 عينة من 312 طعاماً بحثاً عن المواد الكيميائية البلاستيكية.

ولمنع أي تلوث، تم إرسال جميع المنتجات إلى مختبر اختبار معتمد في عبواتها الأصلية.



أسوأ منتج

وبعد الاختبارات، تم اعتبار سلطة الدجاج من "سويت غرين" أسوأ منتج للوجبات السريعة بسبب محتواها العالي من الفثالات.

وفق وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، تعتبر مستويات التعرض اليومي للفثالات - وخاصة DEHP - خطيرة محتملة عند حوالي 20 ميكروغراماً لكل كيلوجرام من وزن جسم الإنسان يومياً.

واحتوت سلطة "سويت غرين" على متوسط 0.05 ملغم لكل وجبة (395 غراماً)، كما هو الحال مع لاتيه الماتشا من "ستاربكس".

وقال فريق البحث إن هذه الكمية التي تعتبر آمنة وفقاً لمعايير السلامة الحالية، ليست كذلك، وإن الكثير من البيانات والأبحاث حول سمية البلاستيك عفا عليها الزمن، ويجب تحديثها.

وبشكل عام، اكتشف فريق البحث الفثالات في 73%ة من المنتجات الـ 312 التي اختبروها.



مادة بيسفينول أ

وكجزء من الدراسة التي استمرت 18 شهراً، اختبر الباحثون أيضاً بعض العناصر بحثًا عن مادة بيسفينول أ (BPA)، وهي مادة كيميائية صناعية تستخدم في إنتاج البلاستيك وعلب الألومنيوم.

وقد وجدت دراسة سابقة أن مادة بيسفينول أ التي تبطن العبوات البلاستيكية والمعدنية للأطعمة - كانت مرتبطة بالتغيرات العصبية والسلوكية المرتبطة بالتوحد.

وفي الدراسة الجديدة، تجاوزت عينات من 22 منتجاً، من بائعين مثل "ستاربكس" و"شيك شاك" و"هول فودز"، حدود تناول بيسفينول أ التي حددتها هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA).