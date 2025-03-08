شرب القهوة مع الحلويات الرمضانية- ماذا يحدث في الجسم؟

تعزيز صحة الجهاز المناعي: القهوة مع قطعة صغيرة من الحلويات يمكن أن تعزز الجهاز المناعي وتقليل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة بفضل محتوى الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.
تحسين صحة القلب: القهوة تحسن تدفق الدم وصحة القلب بفضل مضادات الأكسدة الموجودة بها.
تحسين المزاج: يساعد هذا المزيج في تحسين المزاج والشعور بالسعادة.
زيادة الطاقة: مزيج القهوة مع الحلويات يعزز الطاقة والنشاط بفضل احتوائهما على الكربوهيدرات والفيتامينات.
ولكن يجب تناول قطعة صغيرة من الحلويات (لا تتجاوز حجم أصابع اليد) وعدم الإفراط في تناولها أكثر من مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لتجنب تأثيراتها السلبية على الوزن والصحة.
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