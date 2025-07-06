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صيحة "كوكتيل الكورتيزول" تجتاح الإنترنت.. وأطباء يحذرون

اةتىلا
تعبيرية
 
الأحد، 06-07-2025 02:36 م

الوكيل الإخباري-  انتشر ما يُعرف بـ"كوكتيل الكورتيزول" على مواقع التواصل، خصوصًا "تيك توك"، كمشروب يُروَّج له باعتباره وسيلة طبيعية لخفض التوتر، زيادة الطاقة، والمساعدة في إنقاص الوزن.

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ويتكون الكوكتيل عادة من ماء جوز الهند، عصير برتقال أو ليمون، رشة ملح، وأحيانًا مغنيسيوم أو بودرة التارتار.


ورغم أن تجارب شخصية أظهرت تحسنًا لدى بعض المستخدمين، حذر خبراء تغذية من المبالغة في فعالية هذا المشروب. حيث أكدت أخصائية التغذية سامانثا كاسِتي أن بعض المكونات مثل المغنيسيوم تساعد في تهدئة الأعصاب، وماء جوز الهند يرطّب الجسم، لكنها شددت على أن مشروبًا واحدًا لا يخفض الكورتيزول بشكل مباشر.


بدوره، أشار الطبيب مير علي إلى أن الكوكتيل قد يُقلل الشهية، لكنه لا يُغني عن اتباع نظام غذائي صحي، فيما شددت جولي أبتون على غياب الأدلة السريرية التي تثبت فاعلية هذا المشروب في تقليل التوتر أو فقدان الوزن.


ورغم أن المشروب يُعتبر آمنًا عند تحضيره في المنزل وتناوله باعتدال، إلا أن هناك محاذير صحية لمرضى السكري، ومرضى الكلى، أو من يتناولون المغنيسيوم بكثرة.


ويُجمع الخبراء على أن التوازن الحقيقي لهرمون الكورتيزول يعتمد على نمط حياة صحي يشمل النوم الجيد، تقليل الكافيين، ممارسة الرياضة، وتناول طعام متوازن، وليس على "مشروبات ترند" قصيرة الأجل.

لبنان 24 

 
 
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