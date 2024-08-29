فئة من الخطر عليها الإفراط في تناول البطاطا !

الوكيل الإخباري- البطاطس من الأطعمة الأساسية والغنية بالنشويات، وهي عنصر غذائي مهم لصحة الجسم، ولكنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الكربوهيدرات، ما يعني أنها تؤثر على مستويات السكر في الدم.

اضافة اعلان



تأثير البطاطس على نسبة السكر في الدم

تحتوي البطاطس على مؤشر جلايسيمي مرتفع، ما يعني أنها تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم عند استهلاكها يوميًا.



كما تؤدي سرعة تحلل البطاطس إلى الجلوكوز إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، مما يُشكل خطرًا على مرضى السكري.



بالإضافة إلى ذلك، تحتوي البطاطس على نسبة عالية من النشا، وهو نوع من الكربوهيدرات المعقدة المتواجدة بكثرة في البطاطس. عند هضمه، يتحول النشا إلى جلوكوز، وهو نوع من السكر يدخل مجرى الدم، وفقًا لموقعي "WebMD" و"Times of India".



نصائح لتحضير البطاطس دون ارتفاع مستويات السكر

التحميص يساعد تحميص البطاطس على درجات حرارة معتدلة على الاحتفاظ بقيمتها الغذائية دون التسبب في ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم.



الغليان

إن غلي البطاطس وتركها لتبرد قبل تناولها يمكن أن يقلل من تأثيرها على نسبة السكر في الدم.

السلق السلق طريقة أخرى يمكن أن تساعد على الحفاظ على المحتوى الغذائي وتقليل التأثير على مستويات السكر في الدم.



دمجها مع الألياف والبروتين

يجب تناول البطاطس كجزء من وجبة متكاملة غنية بالألياف والبروتين الخالي من الدهون، لإبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات.



اختيار البطاطس ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض

البطاطس ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض هي خيار أفضل لمرضى السكري وللتحكم بمستويات السكر في الدم، مثل البطاطس الشمعية أو البطاطس الحمراء.