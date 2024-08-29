فئة من الخطر عليها الإفراط في تناول البطاطا !

تأثير البطاطس على نسبة السكر في الدم
تحتوي البطاطس على مؤشر جلايسيمي مرتفع، ما يعني أنها تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم عند استهلاكها يوميًا.
كما تؤدي سرعة تحلل البطاطس إلى الجلوكوز إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، مما يُشكل خطرًا على مرضى السكري.
بالإضافة إلى ذلك، تحتوي البطاطس على نسبة عالية من النشا، وهو نوع من الكربوهيدرات المعقدة المتواجدة بكثرة في البطاطس. عند هضمه، يتحول النشا إلى جلوكوز، وهو نوع من السكر يدخل مجرى الدم، وفقًا لموقعي "WebMD" و"Times of India".
نصائح لتحضير البطاطس دون ارتفاع مستويات السكر
التحميص يساعد تحميص البطاطس على درجات حرارة معتدلة على الاحتفاظ بقيمتها الغذائية دون التسبب في ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم.
الغليان
السلق السلق طريقة أخرى يمكن أن تساعد على الحفاظ على المحتوى الغذائي وتقليل التأثير على مستويات السكر في الدم.
دمجها مع الألياف والبروتين
اختيار البطاطس ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض
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