الخميس 2025-05-29 05:36 م
 

فقدان بعض الوزن في منتصف العمر يحمي من الوفاة المبكرة

اتةاة
تعبيرية
 
الخميس، 29-05-2025 04:06 م

الوكيل الإخباري-   كشف بحث جديد أن خسارة بسيطة في الوزن – لا تتجاوز 6.5% من وزن الجسم – في منتصف العمر قد تُحدث فرقًا كبيرًا في تقليل خطر الأمراض المزمنة والوفاة المبكرة لاحقًا في الحياة.

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ووفقًا لتقرير نشره موقع "هيلث داي"، فإن هذه النتائج جاءت من دراسة قادها الدكتور تيمو ستراندبرغ من جامعة هلسنكي، وأظهرت أن فقدان الوزن بشكل طبيعي، دون جراحة أو أدوية تنحيف، يحقق فوائد صحية واضحة.


أبرز النتائج:
إنقاص الوزن يقلل من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية.
يساعد في خفض احتمالات الإصابة بأمراض مزمنة مرتبطة بالوزن الزائد.
يُعدّ عاملًا مهمًا في الحد من الوفيات المبكرة.


كيف تحقق هذه النتيجة؟
الدراسة شددت على أهمية اتباع نمط حياة صحي يشمل:
نظام غذائي متوازن.
ممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيًا (مثل المشي أو ركوب الدراجة).
تخصيص يومين لتمارين تقوية العضلات.
الرسالة الأساسية من الدراسة: فقدان حتى القليل من الوزن يمكن أن ينقذ حياتك لاحقًا، إذا تم بشكل طبيعي ومن خلال تغييرات مستدامة في نمط الحياة.

 

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