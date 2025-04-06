فيتامينات يُفضل تناولها على معدة فارغة لتعزيز فعاليتها

الوكيل الإخباري- يحرص البعض على تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية بهدف تعزيز صحتهم العامة، وضمان عدم حدوث أي مضاعفات بسبب نقص الفيتامينات. وقد يتناولونها غالبًا على معدة فارغة لتعظيم فوائدها. فيما يلي أبرز الفيتامينات والمكملات التي يُفضل تناولها على معدة فارغة، كما ورد في تقرير "Times of India":

اضافة اعلان

البروبيوتيك

تعتبر البروبيوتيك من المكملات التي تحتوي على بكتيريا نافعة تدعم صحة الجهاز الهضمي والمناعة. تناولها على معدة فارغة يضمن مرورها بأمان عبر حمض المعدة إلى الأمعاء حيث تعمل بفعالية. يُنصح بتناولها مع كوب من الماء صباحًا للحصول على أفضل نتائج.



فيتامينات ب المركبة

تشمل هذه الفيتامينات فيتامين ب12، ب6، وحمض الفوليك. تعتبر هذه الفيتامينات ضرورية لإنتاج الطاقة، دعم وظائف الدماغ، وتكوين خلايا الدم الحمراء. أفضل وقت لتناولها هو على معدة فارغة، حيث يسهم ذلك في تعزيز النشاط الذهني والبدني.



فيتامين ج

فيتامين ج يتميز بخصائصه المضادة للأكسدة ويعزز المناعة وصحة الجلد، كما يساعد في امتصاص الحديد. يكون امتصاصه أكثر فعالية عند تناوله على معدة فارغة، ويفضل تناوله مع الماء للحصول على أقصى استفادة.



ببتيدات الكولاجين

الكولاجين ضروري لصحة البشرة والشعر والأظافر والمفاصل. تناول ببتيدات الكولاجين على معدة فارغة يساعد في امتصاصها بشكل أفضل، ويمكن مزجها مع الماء أو مشروب عشبي دافئ لتعزيز فعاليتها.



إل-جلوتامين (L-Glutamine)

يُستخدم هذا الحمض الأميني لدعم صحة الجهاز الهضمي، تسريع تعافي العضلات، وتعزيز المناعة. تناول إل-جلوتامين على معدة فارغة، خاصة في الصباح، يساعد في ترميم بطانة الأمعاء، وهو مفيد لمن يعانون من مشاكل هضمية أو للرياضيين بعد التمارين المكثفة.



مكملات الحديد

الحديد ضروري لنقل الأكسجين وتكوين خلايا الدم الحمراء. يُفضل تناول مكملات الحديد على معدة فارغة لأن بعض الأطعمة والمشروبات مثل الألبان والكافيين تعيق امتصاصه. يمكن دمجه مع فيتامين ج لتعزيز امتصاصه.



سترات المغنيسيوم

المغنيسيوم يساهم في دعم وظائف العضلات، تهدئة الأعصاب، وتحسين جودة النوم. يُفضل تناول سترات المغنيسيوم على معدة فارغة لأنها تُمتص بسهولة وتساعد في تنظيم عملية الهضم والتقليل من التوتر.



تحديد أفضل وقت لتناول هذه المكملات يمكن أن يكون له تأثير كبير على فعاليتها.

الكونسلتو