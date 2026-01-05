الإثنين 2026-01-05 04:24 م

كيف تتناول الفاصوليا بانتظام دون انتفاخ بطنك؟

الوكيل الإخباري-   تُعد الفاصوليا مصدرًا غنيًا بالألياف والبروتين والمعادن، إلا أن بعض الأشخاص يتجنبونها بسبب الانتفاخ ومشكلات الهضم. وتؤكد التوجيهات الغذائية الحديثة أن تناولها ممكن دون آثار جانبية عند تحضيرها بالطريقة الصحيحة والتدرج في الكمية.

وينصح الخبراء بنقع الفاصوليا قبل الطهي والتخلص من ماء النقع، أو غسل الفاصوليا المعلبة جيدًا، لتقليل السكريات المعقدة المسببة للغازات. كما يساعد شرب الماء بكميات كافية والبدء بكميات صغيرة على تحسين الهضم. ويمكن دعم ذلك باستخدام أعشاب مثل الكمون والشمر، أو مكملات إنزيمية مخصصة.


ويُعد الطهي الجيد ضروريًا لتجنب اضطرابات هضمية قد تسببها الفاصوليا غير الناضجة. ورغم أنها قد تسبب الانتفاخ بسبب تخمر الألياف في القولون، فإن فوائدها الصحية كبيرة، إذ تعزز صحة الأمعاء، وتخفض الكوليسترول، وتساعد في ضبط السكر بالدم، وتقلل خطر أمراض القلب.


ومع التحضير السليم والتدرج، يمكن الاستمتاع بالفاصوليا بانتظام دون مشاكل هضمية.

 

