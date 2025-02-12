كيف يؤثر الصيام يومين في الأسبوع على جسمك؟

فوائد الصيام المتقطع بحسب الدراسات
أظهرت دراسة نشرت في مجلة Nature أن تقييد السعرات الحرارية والصيام المتقطع قد يساعد في إطالة عمر الفئران بنسبة 40%. هذا يشير إلى إمكانية تأثير الصيام على عمر الكائنات الحية بشكل عام.
لماذا يساعدك الصيام على العيش لفترة أطول؟
تحسين صحة الخلايا والتمثيل الغذائي:
يعزز الصيام قدرة خلايا الجسم على معالجة الطاقة بشكل أفضل، ويحفز إصلاح وصيانة الميتوكوندريا (محطات الطاقة في الخلايا)، مما يساهم في تحسين الصحة العامة وزيادة العمر.
تقليل الالتهاب:
يُعتبر الالتهاب المزمن من أبرز الأسباب المؤدية إلى الشيخوخة والأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، السكري، والسرطان. يساعد الصيام في تقليل الالتهاب المزمن، مما يساهم في تأخير ظهور هذه الأمراض.
تحسين صحة القلب:
الصيام المنتظم يساهم في تقليل عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب مثل الكوليسترول المرتفع، ضغط الدم المرتفع، وزيادة الوزن.
أنواع الصيام
الصيام المتقطع:
يتضمن التناوب بين فترات الأكل والصيام، مثل الصيام لمدة 16 ساعة يوميًا أو يومين كاملين في الأسبوع.
تقييد السعرات الحرارية:
تناول سعرات حرارية أقل بشكل دائم (على سبيل المثال، 60-80% من الاحتياج اليومي).
تناول الطعام في أوقات محددة:
تناول الطعام خلال فترة زمنية معينة (مثل 8 ساعات)، مع الصيام في الساعات المتبقية.
بينما يوفر كل من الصيام المتقطع وتقييد السعرات الحرارية فوائد مشابهة في تعزيز العمر الطويل، يُعتبر الصيام المتقطع أكثر مرونة وأسهل في الالتزام على المدى الطويل.
الصيام والأمراض المزمنة
قبل البدء في أي نوع من الصيام، يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب لضمان سلامتك. لا يُنصح بالصيام للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري أو اضطرابات المناعة الذاتية، حيث قد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأعراض. كما يجب التأكد من أنك تحصل على جميع العناصر الغذائية اللازمة خلال فترات الأكل لتجنب سوء التغذية.
إذا كنت تفكر في الصيام كوسيلة لتحسين صحتك وإطالة عمرك، تأكد من استشارة الطبيب واتباع التوجيهات المناسبة.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير طبي: هذا المرض قد يمنعك من السفر جوا
-
لماذا تشعر ببرودة القدمين دائماً؟ تعرف على الأسباب والحلول
-
5 فوائد مذهلة تحصل عليها عند تناول ليمونة يوميا
-
5 عادات صباحية تساعد على تقليل دهون الخصر بشكل طبيعي وصحي
-
السويد في مواجهة الجدل: هل أكياس النيكوتين تقلل فعلاً من التدخين التقليدي؟
-
علامات تدل على خلل في وظائف الكلى: كيف تلاحظها في وقت مبكر؟
-
6 علامات تحذيرية لقصور القلب يجب أن تعرفها
-
المشي حافي القدمين: فوائد صحية ومخاطر يجب الانتباه إليها