كيف يؤثر الصيام يومين في الأسبوع على جسمك؟

الوكيل الإخباري- هل فكرت يومًا في الصيام كطريقة لتحسين طول عمرك؟ تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الصيام المتقطع قد يكون له تأثير إيجابي على الصحة ويزيد من فرص العيش حياة أطول. في هذا التقرير، نستعرض ما يقوله العلم حول فوائد الصيام وتأثيره على العمر.

اضافة اعلان



فوائد الصيام المتقطع بحسب الدراسات

أظهرت دراسة نشرت في مجلة Nature أن تقييد السعرات الحرارية والصيام المتقطع قد يساعد في إطالة عمر الفئران بنسبة 40%. هذا يشير إلى إمكانية تأثير الصيام على عمر الكائنات الحية بشكل عام.

لماذا يساعدك الصيام على العيش لفترة أطول؟



تحسين صحة الخلايا والتمثيل الغذائي:

يعزز الصيام قدرة خلايا الجسم على معالجة الطاقة بشكل أفضل، ويحفز إصلاح وصيانة الميتوكوندريا (محطات الطاقة في الخلايا)، مما يساهم في تحسين الصحة العامة وزيادة العمر.



تقليل الالتهاب:

يُعتبر الالتهاب المزمن من أبرز الأسباب المؤدية إلى الشيخوخة والأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، السكري، والسرطان. يساعد الصيام في تقليل الالتهاب المزمن، مما يساهم في تأخير ظهور هذه الأمراض.



تحسين صحة القلب:

الصيام المنتظم يساهم في تقليل عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب مثل الكوليسترول المرتفع، ضغط الدم المرتفع، وزيادة الوزن.



أنواع الصيام

الصيام المتقطع:

يتضمن التناوب بين فترات الأكل والصيام، مثل الصيام لمدة 16 ساعة يوميًا أو يومين كاملين في الأسبوع.



تقييد السعرات الحرارية:

تناول سعرات حرارية أقل بشكل دائم (على سبيل المثال، 60-80% من الاحتياج اليومي).



تناول الطعام في أوقات محددة:

تناول الطعام خلال فترة زمنية معينة (مثل 8 ساعات)، مع الصيام في الساعات المتبقية.

بينما يوفر كل من الصيام المتقطع وتقييد السعرات الحرارية فوائد مشابهة في تعزيز العمر الطويل، يُعتبر الصيام المتقطع أكثر مرونة وأسهل في الالتزام على المدى الطويل.



الصيام والأمراض المزمنة

قبل البدء في أي نوع من الصيام، يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب لضمان سلامتك. لا يُنصح بالصيام للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري أو اضطرابات المناعة الذاتية، حيث قد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأعراض. كما يجب التأكد من أنك تحصل على جميع العناصر الغذائية اللازمة خلال فترات الأكل لتجنب سوء التغذية.



إذا كنت تفكر في الصيام كوسيلة لتحسين صحتك وإطالة عمرك، تأكد من استشارة الطبيب واتباع التوجيهات المناسبة.